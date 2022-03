Sven De Ridder reikt z’n vader Ruud nog altijd de hand: “Ik zou nooit jaloers kunnen zijn op m’n eigen kinderen”

TV Stoppen van Tony slaan volledig door in ‘Familie’: “In een volgend leven zullen we wél bij elkaar zijn”

Eerder deze week ontdekten Quinten en Hanne dat Tony het nieuwe lief is van Kato. Ondertussen is ook gebleken dat Tony duidelijk niet van plan is om het op te geven. Zelfs de politie is bang voor wat hij in staat is en waarschuwt het koppel dan ook dat hij héél gevaarlijk is…

4 maart