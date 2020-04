Sven De Ridder opnieuw te zien in ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’: “Voor ’t laatst op de set met Johny Voners” Redactie

In 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' op VTM vertellen BV's opnieuw straffe waargebeurde verhalen. Die worden nagespeeld door acteurs als Sven De Ridder (45). Voor hem waren de opnamen om meerdere redenen een bijzondere ervaring die hij koestert.

Aan het tweede seizoen van ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ - in 2018 bekroond met een Gouden Roos - is lichtjes gesleuteld. “Ruth (Beeckmans, nvdr) en ik gaan in deze reeks langs bij de BV’s thuis”, vertelt Sven De Ridder. “Wij zijn de reporters die de verhalen sprokkelen, om zo nog meer details te weten te komen. Ik mocht ook een keer mezelf spelen, want ik heb een straf verhaal dat ik op mijn achttiende beleefde toen ik op reis was in Mexico. Ik kon me natuurlijk makkelijk inleven in die rol. Zeker met een pruik op, in die tijd had ik spierwitte haren. Ik vond de opnamen een bijzondere ervaring, vooral omdat het de laatste keer was dat ik met Johny Voners, in de rol van een Mexicaanse restauranteigenaar, op de set stond.”