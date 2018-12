Sven De Ridder: “Ik speel met de Lotto om een film te kunnen maken” TK

04 december 2018

20u07

Bron: Qmusic 0 Showbizz Iedere week legt het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in hun podcast ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’ tien vragen voor aan een Bekende Vlaming. Deze week was het de beurt aan Sven De Ridder, die openlijk vertelt over zijn droom om ooit filmregisseur te worden, over de film die hem deed besluiten acteur te worden en over hoe hij de filmmicrobe aan zijn kinderen hoopt door te geven.

Maarten en Dorothee willen weten waar Sven zichzelf in 2040 ziet staan: “Dan ben ik 66? Acteur, nog altijd, en hopelijk ook filmregisseur”, vertelt Sven.”Eigenlijk maak je op jonge leeftijd eerst een kortfilm en groei je zo door naar filmregisseur. Dat is dé manier om het te doen. Maar ik heb nooit een kortfilm gemaakt vroeger. Ik wil dat wel doen, maar ik heb zoveel verhalen in mijn schuif zitten voor grote, lange films. Ik wil mijn eigen film maken. Ik speel dus op de Lotto zodat ik niet te veel rekening moet houden met mensen die mij daar geld voor moeten geven”, bekent Sven.

Acteren kwam al vroeg in Svens leven. “Ik ben daar in geboren. Mijn ouders speelden in het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen. Mijn mama als actrice en choreografe, mijn papa als auteur, regisseur en acteur. Ik ben dus eigenlijk als kind opgegroeid tussen de acteurs en theaterdecors”, vertelt Sven. “Maar ik heb als kind nooit gedacht dat ik dat ook ging doen. Het is pas nadat ik de film ‘Young Frankenstein’ van Mel Brooks zag toen ik 10 jaar, dat ik dacht: ‘hey, dat is ook acteren, dat is niet alleen theater, je hebt ook film.’ Dat is voor de mij dé trigger geweest. Ik vond het gek dat je komedie en horror kon combineren. Dat heeft voor mij een wereld open gezet.”

“In de kerstvakantie doen wij altijd een filmfestival thuis”, vertelde Sven enthousiast aan Maarten en Dorothee. “Mijn dochter krijgt dan een zelfgemaakte persmap. Daar staan altijd twee films in en daaruit mag ze eentje kiezen. We geven dan ook sterretjes aan die film. Vorig jaar met Kerstmis waren het bijvoorbeeld ‘E.T.’, ‘Raiders of the Lost Ark’, ‘The Wiz’, ... zo van die films. Dit jaar staat, denk ik, ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ op het programma. Ik ben het al aan het voorbereiden”, lacht Sven. “Ik vind het plezant om te zien dat die films nog altijd marcheren. Dat na al die jaren de kinderen dezelfde reactie hebben als toen ik een kind was en die film zag.”