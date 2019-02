Sven De Ridder en Leen Dendievel samen op scoutskamp: “Ik voel me terug een meisje” CD

14 februari 2019

12u14 0 Showbizz In korte groene broek en een beige hemdje heeft Sven De Ridder zijn nieuwste theaterproductie voorgesteld: ‘De Scouts Forever’. Samen met onder anderen Leen Dendievel, Peter Thyssen en Joyce Beullens trekt de acteur deze zomer op scoutskamp ... in het theater.

Exact 25 jaar na haar laatste kamp organiseert een groep oud-scouts een reünieweekend in de Ardennen. Toenmalig leider Mon Beton is padvinder in hart en nieren gebleven, maar hoe is het de andere leden vergaan in al die jaren? Samen halen de vrienden herinneringen op, maar al snel blijkt dat ze niet zomaar naar hun oude kampplaats werden gelokt. Een 25 jaar oud mysterie moet nu maar eens opgelost raken.

Het idee voor deze komede kwam van Brik Van Dyck, een goede vriend van Sven. “Hij heeft jaren jaren bij de Scouts gezeten en kwam met veel leuke anekdotes af. En zo is de bal aan rollen gegaan. Zelf ben ik nooit bij de Scouts geweest. Op zondagnamiddag ging ik liever naar de bioscoop. Ook mijn kinderen hebben nooit interesse getoond in de jeugdbeweging.”

Wie wel bij de Scouts heeft gezeten, is actrice Leen Dendievel. ‘Eén jaar bij de Jins en dat was echt een topperiode. Je leert zelfstandig worden en in een veilige omgeving feesten. En in deze outfits, die trouwens van de officiële Scouts zijn, voel ik mij opnieuw een jong meisje.”

Na De Crème Glace Oorlog en Krakers Onder De Kerstboom is De Scouts Forever al het derde komische theaterstuk van De Sven De Ridder Company die in maart van vorig jaar het levenslicht zag. “Een eigen productiehuis oprichten was een serieus risico, maar als je weet dat we al 16.000 bezoekers hebben mogen ontvangen, dan is dat een opsteker. We hebben een goede basis om op verder te bouwen. Zo komt er eind dit jaar ook opnieuw een kerststuk.”

De Scouts Forever speelt vanaf 5 juli in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via www.elckerlyc.be.