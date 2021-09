Sven De Leijer wordt papa: “Ik besef hoe hard ons leven gaat veranderen”

Sven De Leijer is normaal heel gesloten over zijn privéleven, maar deze ochtend gaf hij toch een inkijk. Hij vertelde in ‘De Vijver van Siska’ dat hij papa wordt. “De baby is uitgerekend voor de laatste week van november, het is een jongetje.” Hij en zijn vrouw twijfelen nog tussen vijf babynamen. Amper een maand na de geboorte zal De Leijer opnieuw ‘Vrede Op Aarde’ presenteren. “We zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen van het programma. Dan zal de baby er al zijn, dus we willen nu al een aantal dingen vastleggen.”