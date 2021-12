Sven De Leijer over verlies ongeboren kindje: “Ergste wat je kan meemaken”

“We hebben eerder dit jaar een kindje onverwacht verloren”, vertelt Sven tegen radiopresentator Peter Van de Veire. “Dat is denk ik het ergste wat je kan meemaken. Maar we staan nog recht en ambiëren ook om recht te blijven staan. En we worden gelukkig omringd door heel veel lieve mensen die alles voor ons doen en meer kunnen we op dit moment niet verwachten. We ploeteren, maar hebben wel ambitie om recht te blijven staan. Dat lukt. Als er iets is dat ik aan deze periode moet overhouden, dan is het mijn geloof in de mensheid.”