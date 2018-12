Sven De Leijer moest fysieke problemen overwinnen voor ‘Vrede Op Aarde’: “Ten einde raad naar slaappsycholoog gestapt”

MC/WN

23 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Sven De Leijer (39) heeft er een bewogen 2018 op zitten. De reden: een slopend gevecht tegen slapeloosheid. En toch is hij het hele jaar door in de weer geweest voor ‘Vrede Op Aarde’, zijn eigenzinnige jaaroverzicht op Eén. “Na al die jaren op tv weet ik dat ik maar één ding goed kan: mezelf zijn”, zegt hij in Dag Allemaal.

De eerste reeks van ‘Vrede Op Aarde’ kreeg vorig jaar meteen een goed rapport. Het programma had een groot en trouw publiek dat de humor, de gevatheid en de gezelligheid van Sven de Leijer erg kon smaken. In januari kreeg Sven al te horen dat hij aan een vervolg mocht werken. En even gezwind als hij spreekt, vatte hij de koe bij de hoorns.

“Verwacht geen dramatisch spectaculaire vernieuwingen vergeleken met vorig jaar”, maakt Sven meteen duidelijk. “Het concept van het programma is hetzelfde gebleven. Ik krijg de vrijheid om een jaaroverzicht op mijn eigen manier te maken en dat doe ik ook. We bekijken het jaar dus door mijn bril. Ik blijf bij de gedachte dat als ík het jaar beter maak, ik ook een beter jaaroverzicht krijg.”

Dus ben jij weer het hele jaar op stap geweest.

