Sven de Leijer hoeft geen slaappillen meer: “Een paar bezoekjes aan een slaappsycholoog en medicatie hebben me erbovenop geholpen” JD

15 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Van publieksopwarmer tot een quiz op zondagavond: met ‘Donderen In Keulen’ behoort Sven de Leijer (40) nu echt tot de speerpunten van Eén. Maar de grootste overwinning heeft Sven behaald op zichzélf.

Strak in het pak maakte Sven de Leijer afgelopen zondag zijn debuut als quizmaster in het gloednieuwe ‘Donderen In Keulen’. In z’n gekende stijl: laconiek, met de regelmaat van een klok een kwinkslag lancerend, schijnbaar alles onder controle. Al durft schijn al eens te bedriegen.

Je eerste zondagavondquiz, zorgde dat niet voor een flinke dosis extra stress?

“Uiteraard. Ik ben sowieso al een stresskip, ook al merken mensen dat doorgaans niet op. Maar ik heb die stress echt nódig.”

Waarom precies?

“Als ik te kalm ben, drink ik de ene koffie na de andere om mezelf op te peppen. En da’s ook verre van ideaal. De voorbije twee jaar vulde ik in de eindejaarsperiode al succesvol enkele zondagavonden met ‘Vrede Op Aarde’, en dat zorgt toch voor enige rust. Dit jaar presenteer ik tijdens de kerstperiode een nieuw seizoen van dat programma, trouwens.”

Tijdens opnamen voor ‘Vrede Op Aarde’ afgelopen verkiezingsdag werd je buiten beeld de mond gesnoerd door Bart De Wever.

“Klopt. Die bewuste 26 mei wordt sowieso een heel belangrijke dag in het jaaroverzicht. Toen ik Bart De Wever om een reactie vroeg, kreeg ik inderdaad een stevige ‘nee’ toegeworpen. Het was niet het juiste moment, zoveel was duidelijk.”

Ben je daar op zo’n moment dan even van aangedaan?

“Ach nee, dat hoort bij de job, hé. Ik ben al blij dat ik Gwendolyn Ruttens held van de dag was. In plaats van haar te bestoken met lastige vragen, gaf ik haar een muntje toen ze zich had verslikt. Niet veel later kwam haar woordvoerder er nog eentje vragen.”

Je staat voor een druk najaar, hé?

“Zeg wel. Zo blijf ik ook te zien in ‘De Ideale Wereld’ op Canvas. Met drie tv-programma’s staat mijn agenda dus aardig vol.”

(Lees verder onder de foto)

Dan is het maar goed dat je je slaapproblemen al een tijdje geleden verdreven hebt met medicatie.

“Da’s waar. Maar die slaappillen neem ik tegenwoordig niet meer, hoor.”

Ah, vorig jaar zei je nog dat je zonder pillen de deur niet uit ging.

“Klopt, ik heb die medicatie echt wel nodig gehad. Als je maandenlang amper twee uurtjes per nacht slaapt... Dat is heel heftig. Een paar bezoekjes aan een slaappsycholoog en medicatie hebben me erbovenop geholpen. Maar ik wilde echt niet afhankelijk worden van een medicijn, dus ik ben blij dat ik er geen behoefte meer aan heb.”

Maar lukt het je wel om zonder die pillen elke nacht de slaap te vatten?

“Hm... Ik heb nog gemiddeld twee slechte nachten per week, maar die vijf andere, betere nachten compenseren dat meer dan voldoende. Ik voel me weer helemaal fit en hoop dat nog lang zo te houden.”

Tijd dus om van je hernieuwde energie te profiteren en een aantal landen die ‘Donderen In Keulen’ aan bod komen te gaan bezoeken, dan! Wat is jouw ultieme droombestemming?

“Dit najaar ga ik twee weken met mijn vriendin naar Vietnam, een land dat me al heel lang prikkelt. Niet alleen door de indrukwekkende natuur, maar ook door de heerlijke keuken. Dat wordt volop genieten, sowieso. Ik heb ook al een paar keer door Afrika gereisd, fan-tas-tisch!”

Goed voor je ecologische voetafdruk is dat natuurlijk niet, zulke verre reizen.

“Dat klopt. Maar ik reis vooral in eigen land, hoor. Voor mij hoeft het niet altijd exotisch of luxueus te zijn. Als ik me een paar dagen van de wereld kan afsluiten, ben ik al meer dan content.”

In ‘Donderen In Keulen’ kan je een beroep doen op een wel heel opvallende publieksopwarmer: niemand minder dan dé Rob Vanoudenhoven.

“Ik ben heel blij dat hij erbij is. Ik leerde Rob vele jaren geleden kennen toen ik barman was in zijn stamcafé. Hij duwde mij, intussen ruim vijftien jaar geleden, de studio in als publieksopwarmer en luidde zo het begin in van mijn tv-carrière. Eerst achter de schermen en sinds een jaar of tien ook voor de camera. Rob en ik zijn al die tijd vrienden gebleven, ’t is fijn dat hij nu in de buurt is om me af en toe wat advies te geven. Dat geeft me een veilig gevoel. En ’t neemt de stress wat weg.”