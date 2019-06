Sven & Amanda uit ‘Mijn Pop-up’ verklappen geheim op huwelijk: “We openen een frituur” IDR

16 juni 2019

14u29 4 Showbizz In ‘Mijn Pop-uprestaurant 2016' leerden we Sven (26) en Amanda (24) kennen als goede vrienden, maar in de laatste aflevering van het VTM-programma bleek dat de vonk tussen hen was overgeslagen. Een maand geleden trouwden ze voor de wet, afgelopen vrijdag gaven ze hun jawoord in de kerk. “Dit is voor ons de ultieme bekroning”, klinkt het.

Onder een stralende hemel mochten de tortelduifjes alvast in twee originele looks naar het altaar schrijden. Zo koos de bruid voor een jurk met roze tule, die ze vond bij JPC Collection in Antwerpen. Sven droeg een kostuum waarbij zowel de manchetknopen als de voering van z’n vest uit de skyline van New York bestond. “Voor ons is dat een heel speciale plek”, legt Amanda uit. “Sven heeft me daar ten huwelijk gevraagd.”

Na de plechtigheid in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal volgde een swingend feest tot in de vroege uurtjes. Daarbij bleek vooral de openingsdans - waarvoor het koppel lessen had gevolgd bij Davy Brocatus - een hele uitdaging. “We hebben wel wat stress gehad”, geeft Amanda toe. “Enkele weken geleden ben ik per ongeluk op Sven zijn tenen gaan staan. Dat wilde ik deze keer absoluut vermijden (lacht).”

Al was de openingsdans niet het enige waarmee het koppel in hun hoofd zat. Na meer dan een jaar zwijgen onthulden ze afgelopen weekend ook hun grote geheim. “Na een jaar intensief zoeken hebben we vorig jaar in Retie een zaak gevonden. Vanaf augustus zijn wij de trotse eigenaars van frituur en eethuis ‘t Festijn. Het frituurgedeelte zal op 4 september openen, het restaurant een jaar later. En boven de zaak gaan we ons liefdesnestje maken. Maar voor jullie het vragen: kinderen zijn nog niet voor meteen. (lacht)”