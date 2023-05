Suzan en Freek spreken Ed Sheeran in New York: “We hebben onze handen sindsdien niet meer gewassen”

Het zangduo had net lekker gegeten op het dak van het One Hotel in New York, toen Sheeran opeens aan het tafeltje naast hen kwam zitten. “Ik dacht: ‘What the fuck dit is Ed Sheeran’”, vertelt Suzan. “Ik dacht dat ik in zo’n geval best kalm zou blijven, maar ik moest nadat we weg waren gegaan echt even puffen omdat ik een soort van in paniek was.”