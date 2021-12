Suzan en Freek: 14 jaar geleden kustten ze voor het eerst

TV "Zo f*cking kwaad": Lotte Vanweze­mael reageert in video op bodysha­ming na 'Dancing With the Stars'

Seksuologe Lotte Vanwezemael (29) — die bekendstaat als ‘Seksuolotte’ — heeft via Instagram gedeeld wat voor harde kritieken en negatieve commentaren zij via de sociale media te verwerken krijgt. Sinds de eerste aflevering van ‘Dancing with the Stars’ afgelopen zaterdag werd uitgezonden staat Vanwezemael weer in het middelpunt van de aandacht, maar dat lokt bij sommigen van haar volgers klaarblijkelijk “vuile en degoutante” commentaren uit.

6 december