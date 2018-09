Susan Boyle neemt opnieuw deel aan 'Got Talent': het opmerkelijke verhaal van 'Simpele Susie' DBJ

27 september 2018

12u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz De Schotse Susan Boyle (57) gaat opnieuw meedoen aan 'Got Talent'. Vorige week stapte ze op het vliegtuig richting de VS om mee te doen aan ' America’s Got Talent: The Champions', waarin de wereldwijd strafste acts zullen deelnemen. Haar levenswandel is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

21 april 2009. Dat is de dag waarop het leven van de Schotse huisvrouw Susan Boyle in drie minuten tijd compleet veranderde. Gekleed in een beige bloemenjurk, gouden halsketting met ring en verfrommeld grijsbruin krulhaar zou ze zo op weg kunnen zijn naar de zondagsmis in het Schotse gehucht West-Lothian waar ze vandaan komt. Die dag liep het echter anders en betrad ze het podium van 'Britain's Got Talent'.

De hele zaal - inclusief juryleden Simon Cowell, Amanda Holden en Piers Morgan - lagen in een deuk toen ze vertelde 47 jaar oud te zijn en maar waarschuwde dat ze ook een andere kant had. Rollende ogen waren haar deel, tot ze haar strot opensperde en haar versie van 'I Dreamed a Dream' uit de musical 'Les Misérables' liet horen. "Dit is het beste wat ik ooit hoorde", prevelde een stomverbaasde Piers Morgen achteraf. "Dit is de grootste Wake Up Call' ooit", zei een lichtjes beschaamde Holden.

De video met haar auditie was de meest bekeken Youtube-video uit 2009 en is ondertussen al meer dan 230 miljoen keer bekeken. Uiteindelijk werd 'Subo' tweede in de competitie, maar Simon Cowell bood haar meteen een platencontract aan en de twee vertrokken naar de Verenigde Staten. In geen tijd verkocht ze er 10 miljoen albums.

Simpele maagd

Vooral het verhaal achter de Schotse artieste verkocht als zoete broodjes. Boyle werd in de pers voorgesteld als een oude vrijster, een Schotse maagd van 47, een wat zielige werkloze huisvrouw. Bij haar moeilijke geboorte had ze even zuurstofgebrek, waardoor ze leerproblemen zou gehad hebben en op school gepest werd met de roepnaam ‘Susie Simple’. Een enorm contrast met haar plots opduikende sterkwaliteiten, en gedroomde kans voor wie aan Susan Boyles carrière mocht timmeren.

Ze tourde de wereld rond en haar platen vlogen de deur uit. Vandaag zou ze ongeveer 25 miljoen albums verkocht hebben, volgens de Britse media goed voor 25 miljoen pond op haar bankrekening. De afgelopen jaren kwam de zangeres echter vaker onder de aandacht vanwege haar uitschuivers dan door haar muziek.

Asperger

In 2016 bijvoorbeeld sloegen bij haar de stoppen door op de luchthaven van Heathrow in Londen. De zangeres ging er door het lint na een dispuut met een medewerker van British Airways en ze moest worden afgevoerd door de politie. Het was niet het eerste incident met SuBo. Het zangtalent uit West Lothian heeft het niet zo begrepen op luchthavens, ze raakt er snel in paniek. Amper twee weken eerder zorgde ze, na een ruzie met haar broer, ook al voor heibel op de luchthaven van Derry. Een en ander heeft volgens ingewijden te maken met het Syndroom van Asperger dat in 2013 bij haar werd vastgesteld.

Inmiddels nam Boyle zeven albums op, waarvan het laatste in 2016. Ze trok zich terug in het ouderlijke huis in Schotland, waar ze nog steeds als single door het leven gaat. In 2014 zou ze even iets gehad hebben met een Amerikaanse arts uit Florida, maar dat mooie liedje duurde niet lang. Susan Boyle lijkt vandaag dan ook erg vereenzaamd. Een nieuwe deelname aan 'Got Talent' zou haar carrière opnieuw kunnen lanceren.