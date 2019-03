Surfbabe Nathalie Meskens steelt de show in Costa Rica HL

14 maart 2019

14u36 1 Showbizz Nathalie Meskens (36) geniet gulzig van haar welverdiende vakantie in Costa Rica en laat haar 125.000 volgers op sociale media uitzonderlijk meegenieten van haar surfkwaliteiten.

Nathalie verblijft in Santa Teresa, een voormalig vissersdorp aan de Stille Oceaan dat bij kenners vanwege de spectaculaire golven als een surfparadijs wordt omschreven. De actrice/presentatrice post doorgaans weinig op Instagram, waar ze zichzelf als ‘travel lover’ omschrijft. Maar deze keer maakte ze met plezier - en duidelijk een beetje trots - toch een uitzondering voor een paar indrukwekkende beelden op haar surfplank. Die verraden niet alleen haar surfkwaliteiten, maar ook een overweldigend vakantiegevoel.

Op dit moment is het tv-gezicht op VTM te zien als presentatrice van ‘Blind Date’, maar die afleveringen werden afgelopen winter al ingeblikt. En sinds midden februari wordt ze door Laura Tesoro vervangen in ’40-45’, de Studio 100-musical waarvan ondertussen al meer dan 565.000 tickets verkocht werden. De lege plek in haar agenda liet dus wel een pauze toe en die bracht ze door in het Midden-Amerikaanse land. Uit de foto’s blijkt dat die meer dan geslaagd is. Voor de twijfelaars voegde ze er als boodschap toch nog aan toe: ‘Pura Vida’, wat Spaans is voor ‘Puur leven’. Of haar Libanese vriend Nadim ook van surfen houdt, is niet duidelijk.