Supporteren for the Stars: zij komen hun dansers steunen! IDR

27 oktober 2019

19u44 0 TV Vanavond is het alweer de zesde keer dat de deelnemers van ‘Dancing With the Stars’ hun aangeleerde dansjes live zullen brengen. Deze week laten de kandidaten zich van hun meest griezelige kant zien in een speciale thema-aflevering rond Halloween. Logisch ook dat de AED Studio’s in Lint opnieuw heel wat Bekende Fans mochten ontvangen. Kijk maar!

Debby Pfaff en Nicolas waren ook nu weer van de partij om te supporteren voor Kelly. “Ze doet dat echt keigoed”, aldus het stel.

Elodie Ouédraogo deed vorig jaar mee met het programma, maar heeft vandaag de dag helaas geen tijd meer om te dansen. “Ik heb het heel druk met 42/54, het sportlabel dat ik met Olivia Borlée uit de grond stampte”, klinkt het. “Maar ‘Dacing with the stars’ heeft mijn moves wel geholpen: als ik nu muziek hoor, dan schaam ik me niet om te beginnen dansen. (lacht)”

Ook Eric Peeters, die wijkagent Patrick speelt in ‘De Buurtpolitie’, kwam supporteren. Dat deed hij, net als Henny Seroeyen, uiteraard voor Ianthe.

Niels De Jonck en Kim Van Oncen kwamen supporteren voor Kelly Pfaff. “Ik vind het echt ongelofelijk wat Kelly allemaal kan”, aldus Kim. “Ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen, maar ik zou er wel voor open staan om dat eens uit te zoeken. Als de makers nog iemand zoeken om volgend jaar deel te nemen, dan mogen ze mij altijd bellen”, lacht Kim.

Sofie Dumont en haar dochter kwamen in matching outfits supporteren voor Jani. “Hij heeft Grace Lio zelfs al enkele dansmoves geleerd”, lacht Sofie. “Mijn dochter danst echt heel graag, dus ze was daar heel blij om.”

Sam Gooris had niet alleen z’n kinderen meegebracht, ook z’n ouders Christiane en Willy waren van de partij om voor Kelly Pfaff te supporteren.