Supporteren for the Stars: zij komen hun dansers steunen! IDR

20 oktober 2019

20u01 0 TV Vanavond is het alweer de vijfde keer dat de deelnemers van ‘Dancing With the Stars’ hun aangeleerde dansjes live zullen brengen. Nieuw deze week is dat de koppels tijdens deze show niet een, maar twee dansen zullen brengen. Zo brengen ze naast hun individueel nummer ook een groepschoreografie, waarin ze elk een korte solo hebben. Logisch ook dat de AED Studio’s in Lint opnieuw heel wat Bekende Fans mochten ontvangen. Kijk maar!

Willem, de vriend van Julie Vermeire, kwam ook deze week zijn vriendin aanmoedigen.

Yentl Keuppens kwam zowel supporteren voor Julie Vermeire als voor Ianthe Tavernier. Dat deed het ‘Pink Ambition’-gezicht in het gezelschap van Bruno, een goede vriend.

Kenji, de zoon van Kelly Pfaff en Sam Gooris, kwam uiteraard supporteren voor zijn mama. Ook Lindsay en haar zoon Bruce vinden Kelly top!

Inge Onsea, de topvrouw van het Belgische modemerk Essentiel, kwam haar goede vriend Jani aanmoedigen.

Anouchka Balsing was een van de juryleden naast Davy Brocatus in ‘Sterren op de dansvloer’. Logisch ook dat ze wel eens wilde zien hoe Davy het ervan af brengt in ‘Dancing with the stars’.

Niet alleen Kenji en z’n neefje Bruce, ook Shania (de zus van Kenji en dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris) was van de partij.