Supporter mee op Eén voor Elise Mertens

24 januari 2018

17u55

Bron: VRT 0 Showbizz Vannacht speelt Elise Mertens haar halve finale op de Australian Open tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2). Een historische prestatie, die de VRT niet zomaar wil laten voorbij gaan. De rechten op de halve finale hebben ze niet, maar ze zullen de wedstrijd wel uitgesteld aanbieden op één, donderdag om 8u 's morgens.

In de namiddag herhaalt Eén de wedstrijd nog eens om 16u30, voor al diegenen die 's morgens niet konden kijken. Als Elise Mertens de finale zou halen in Melbourne, zendt Eén de wedstrijd wel rechtstreeks uit. De vrouwenfinale van de Australian Open staat gepland op zaterdag om 9u30 onze tijd. Tegenstandster in die finale is ofwel de Roemeense Simona Halep (WTA 1) of de Duitse Angelique Kerber (WTA 16).