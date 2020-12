Superspits Hans Vanaken kan niet scoren en het volksdansje van Wim Helsen: de hoogtepunten van aflevering 34 van ‘De Slimste Mens’

tvHeel veel spanning zat er niet in deze tweede finale-avond van ‘De Slimste Mens’. Club Brugge-voetballer Hans Vanaken deed wat hij alle vorige keren al had gedaan: relatief zwak spelen in het reguliere spel en hopen dat hij in de finale alles zou recht trekken. Dit keer dus niet. Na vier vragen was het al over en uit voor lange Hans. Tess Uytterhoeven won voordien met de vingers in de neus. Hopen dat ‘nieuwkomer’ Bockie de Repper de studio straks opnieuw in brand kan zetten.

We blijven een beetje op onze quizhonger zitten bij de start van de finaleweken. Logisch natuurlijk, het grote vuurwerk is voor volgende week. En, zoals we eerder al aangaven, de vrouwen zijn de macht aan het grijpen. Nog zes afleveringen te gaan en enkel Riadh Bahri, Bockie de Repper en Conner Rousseau kunnen de mannelijke eer nog redden. Wij zetten ons geld nu al op de vrouwen.

Finale-avond 2 was een mager beestje. Geen enkel verrassende wending, geen straffe stoten in de filmpjesronde, geen onmogelijke moves van een of andere kandidaat. Gelukkig was er de vakjury, met een zich uitslovende Wim Helsen en een altijd grappige Jelle De Beule. Niet de grote komische verhalenverteller, wel de ideale gast om oneliners te produceren. Absoluut moeilijk evenwel in een bijwijlen leeg aanvoelende studio. Superlacher Robert blijft een oplossing, maar toch vooral een noodoplossing. Als een houterig volksdansje door Wim Helsen het humoristisch hoogtepunt van de avond moet zijn, dan weet je het wel. Please, Bockie, amuseer ons!!

De leukste quotes

Riadh Bahri (of hij veel reacties heeft gehad na zijn deelname): ‘Ja. Het was een rollercoaster. Ik had het niet verwacht. Ik heb foto’s met vrouwenborsten gekregen. Martine Tanghe was ook heel enthousiast. Ze was grote fan. Mijn mama heeft ook gekeken en een aantal aspecten van mijn leven leren kennen die ze nog niet wist’.

Helsen (over het ‘liken’ van de paus van een pikante foto): ‘Ik denk dat er die nacht witte rook uit zijn schoorsteen kwam’.

Tess (over het vader-dochtermoment ten huize Mark Uytterhoeven): ‘Ik mocht in de tuin met een karabijn op een tampon schieten. Als ik raak schoot vloog die tampon in alle richtingen uit elkaar’.

Hilarische momenten

Wim Helsen (gaat een geheim vertellen): ‘Ik voel me aangetrokken door vrouwen met walletjes. Ik vind dat heel aantrekkelijk. Dat heeft iets doorleefd. Maar het is moeilijk om daar iemand mee te complimenteren. Ze geloven je niet. Ze voelen zich beledigd’.

Jurylid Jelle De Beule imiteert wat lachjes. Van Mickey. Van Donald Duck. Hij krijgt weinig reactie. Waarop Jelle reageert: ‘Ik had hier zoveel meer van verwacht...’. Zijn laatste lach is, zo maakt hij duidelijk, niet ‘den Erik’, maar ‘een kieken dat geen ei kan leggen’.

Kantelmomenten

Na een onderhoudende ‘3-6-9'-ronde, is Hans Vanaken meteen de klos in de ‘Open Deur’-ronde. Hij weet niks over Dominique Strauss-Kahn. Riadh verliest vervolgens flink wat tijd tijdens het puzzelen waardoor Tess een comfortabele voorsprong neemt.

Hans en Riadh krijgen een moeilijke fotoronde. Vooral Riadh knoeit met ‘de zwangerschap’.

Volledig scherm Riadh Bahri © SBS

De filmpjesronde is matig tot zwak. Riadh pikt seconden in bij Hans, waarna Tess hetzelfde doet bij Riadh. Geen van de kandidaten weet enig voordeel te halen uit het laatste filmfragment. De film ‘Gravity’ is bij hen onbekend. En zo wint Tess moeizaam maar moeiteloos.

Volledig scherm Tessa Uytterhoeven © SBS

Ondanks een hogere score dan bij zijn eerste finalebeurt een dag eerder, kan Hans Van Aken dit keer niet stunten. Hij speelt een fletse, teleurstellende finale en maakt geen enkele kans tegen Riadh Bahri, die aan vier vragen al voldoende heeft om de Brugge-aanvaller definitief naar huis te sturen.

De eindscore (voor het finalespel)

Tess Uytterhoeven 328 sec.

Riadh Bahri 300 sec.

Hans Van Aken 209 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 7 deelnames 4 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper 5 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Tess Uytterhoeven 2 deelnames 1 finale gewonnen. 1 finaleweek-aflevering

Stapt opnieuw in

Aalsters fenomeen Bockie de Repper