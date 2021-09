Superspannend WK kluistert 1 miljoen Vlamingen voor tv

TV Alle hens aan dek in ‘Camping Coppens’: de poes moet gevangen worden

8:21 Het einde van de zomer is in zicht en op Camp Grinsby wordt het stilaan rustiger. Kinderen Beau en Nora bereiden zich dan ook voor op hun eerste schooldag in Zweden. Om het gewone leven terug op te pakken, keert het gezin terug naar het huisje dat enkele kilometers verderop ligt. Al lijkt dat niet naar de zin te zijn van poes Coppens, want die heeft zich verstopt voor de gevreesde reismand.