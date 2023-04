Superschattig: dochtertje van Astrid Coppens speelt dokter met kleine zus. “Ja, er is plaats in het ziekenhuis”

BV Ann Van den Broeck over haar korte coupe: “Als ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf nog niet”

Ann Van den Broeck (46) schittert momenteel in de nieuwe theaterversie van ‘Calendar Girls’, waarbij de hoofdpersonages uit de kleren gaan in de strijd tegen leukemie. Zelf is Ann nog herstellende van haar strijd tegen borstkanker, maar in ‘De tafel van vier’ vertelt ze dat het goed met haar gaat. “We gaan traag, maar gestaag vooruit.” Al moet ze nog een beetje wennen aan haar nieuwe korte kapsel. “Het is wennen. Als ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf nog niet. Ik lijk wel een personage.”