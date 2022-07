Supermodel Linda Evangelista voor het eerst sinds ‘verminkende’ cosmetische ingreep weer aan het werk

“Ik hield ervan om op de catwalk te staan. Nu ben ik bang dat ik iemand tegenkom die ik ken.” Het waren de woorden van Linda Evangelista, die eerder dit jaar in het Amerikaanse magazine People voor het eerst onthulde waarom ze al jarenlang niet meer in de schijnwerpers staat. Het Canadese supermodel gaf toe dat ze “ondergedoken en beschaamd” leefde na enkele mislukte CoolSculpting-operaties uit 2015 en 2016. Die ingreep komt op hetzelfde neer als een liposuctie, maar zou minder ingrijpend zijn voor het lichaam. Helaas draaide dat voor Evangelista anders uit. In plaats van dat de vetcellen afnamen, namen de cellen net toe en ontstonden er uitstulpingen op haar hele lichaam, waardoor het model “permanent misvormd” achterbleef. “Ik probeerde het zelf te verhelpen, omdat ik dacht dat ik iets verkeerd deed”, vertelde Evangelista. “Het kwam zover dat ik helemaal niet meer at. Ik dacht dat ik mijn verstand aan het verliezen was. Als ik zonder korset in een jurk loop, krijg ik schaafwonden die bijna beginnen bloeden. Want het is niet zoals zacht vet dat een beetje tegen elkaar schuurt, het zijn zware klompen vet die echt pijn doen.”