Supermodel Bar Refaeli, ex van Leonardo DiCaprio, veroordeeld tot taakstraf en fikse boete na belastingontduiking TDS

20 juli 2020

15u59

Bron: BELGA 3 Celebrities Een rechtbank in Tel Aviv heeft het Israëlische supermodel Bar Refaeli (35), de intussen ex-vriendin van Leonardo DiCaprio, en haar moeder Tzipi veroordeeld voor belastingontduiking. Dat heeft een woordvoerder van het gerecht bevestigd.

De twee bereikten een akkoord met het parket, waarbij Refaeli accepteerde een taakstraf van negen maanden te volbrengen, en een boete van 2,5 miljoen sjekel (640.000 euro) te betalen plus 8 miljoen sjekel (2 miljoen euro) aan achterstallige belastingen. Volgens de afspraak moet haar moeder 16 maanden gevangenisstraf uitzitten en ook een boete van 2,5 miljoen sjekel (640.000 euro) betalen.

Geflankeerd door haar advocaten betrad Refaeli het gerechtsgebouw in een blauwe jeans en een witte blouse, met een wit gezichtsmasker. Ze wachtte in de hal en zei cameraploegen: “Ik vraag twee meter afstand te respecteren. Vrienden, jullie staan te dicht bij me.” De Israëlische televisiezender Channel 12 meldde zondag dat haar moeder onlangs ziek is geworden en van plan is om gratie te vragen om te vermijden dat ze naar de enige vrouwengevangenis van Neveh ten zuidoosten van Tel Aviv moet.

Refaeli zegt dat ze in de jaren 2009 en 2012 niet overwegend in Israël woonde, maar de rechtbank oordeelde anders. Haar moeder registreerde ten onrechte de appartementen van haar dochter onder verschillende namen. Refaeli brak in 2007 door toen ze de eerste Israëlische model was dat de cover van het tijdschrift Sports Illustrated sierde. Ze staat ook bekend om haar relatie met de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio (45). Het echtpaar scheidde in 2011. Ze was verder co-presentator van het Eurovisie Songfestival 2019 in Tel Aviv.