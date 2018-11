Superheldin Captain Marvel komt naar Disneyland Paris CD

02 november 2018

17u36 0 Showbizz Volgend jaar komt de film ‘Captain Marvel’ uit in de bioscoop. En naar aanleiding van die release zal de superheldin ook neerstrijken in Disneyland Paris.

Van 23 maart tot en met 16 juni staat Disneyland Paris voor het tweede jaar op rij helemaal in het teken van de superhelden tijdens Marvel Season of Super Heroes. Naast Spider-Man, Iron Man en Captain America zullen voor het eerst ook Groot, het boomachtige wezen uit Guardians of the Galaxy, én superheldin Captain Marvel hun opwachting maken in de parken.

Dat net Captain Marvel in die periode voor het eerst in Disneyland Paris landt is geen toeval. Begin maart komt de film rond rond de superheldin uit in de bioscoop. Haar superkrachten bestaan uit vliegen, het projecteren en absorberen van energie, bovenmenselijke kracht en uithoudingsvermogen. De rol van Captain Marvel wordt vertolkt door de Amerikaanse actrice Brie Larson.