Superfan Sonja in shock door overlijden Nicole: “Ik heb haar zondag nog gezien, ze was zo mooi gekleed”

BVHet nieuws van de dood van Nicole Josy komt hard binnen. Zo ook bij superfan Sonja De Schuyter (66) uit Sint-Amandsberg. Zij toverde tijdens de lockdowns haar huis om tot een Nicole & Hugo-museum. Ze is er het hart van in. “Ik ben afgelopen zondag nog met hen op de foto geweest", klinkt het emotioneel.

Sonja kan haar oren niet geloven. “Ik was net naar iets aan het kijken op de computer en hoor Radio 2 een extra nieuwsuitzending aankondigen. Ik dacht meteen ‘het zal wel weer iets met de oorlog te maken hebben’, maar niet veel later hoorde ik de naam ‘Nicole Josy’ vallen en toen wist ik het.” De superfan volgt Nicole al op de voet sinds 1968 en Hugo sinds 1970. “Ik ben al fan van de jaren zestig en heb gedurende 54 jaar werkelijk allés verzameld. Alles staat tentoongesteld in mijn Nicole & Hugo-museum.” Doorheen de jaren woonde ze in totaal meer dan duizenden optredens bij. “Ik volgde hen werkelijk overal, ook naar het buitenland. Ik zat zelfs op de eerste rij op het Eurovisiesongfestival in 1973.”

Allerlaatste show

Nicole trad niet meer op, maar Sonja was wél nog bij elke voorstelling aanwezig waar Hugo in meespeelde. “Ik wist dat ik het duo samen op de scène nooit meer zou meemaken, maar Hugo zelf trad nog wel op. Ik kocht meteen voor alle dertien voorstellingen van ‘Het spook van de operette’ een ticket.” Afgelopen zondag was de allerlaatste show. “Nicole zat in de zaal naast Janine Bischops en was zo mooi gekleed. We hebben nog gepraat, gelachen en afscheid genomen. Het was vorige week haar verjaardag en toen heb ik haar nog een ruiker bloemen gegeven. Ze was zo content. Ik dacht toen nog bij mezelf ‘de alzheimer gaat waarschijnlijk langzaam, want ze herkende mij altijd’. Ze kwam altijd even naar me toe om iets te komen zeggen.”

Haar goede vriendin actrice Janine Bischops vergezelde haar. “Mijn vriendin die mee was zei nog tegen mij ‘ga nog eens met Nicole en Hugo op de foto’. Maar ik heb al duizenden foto’s in mijn bezit. Uiteindelijk ben ik toch maar op de foto gegaan. Sterker nog, ik heb de foto gisterenavond nog ingeplakt in mijn album. Ik zie de foto’s met Nicole en Hugo en Janine hier voor mijn neus liggen", vertelt Sonja met een krop in de keel. “Nicole kende mij door en door. Ze zag mij op ontelbare optredens verschijnen. Ze was zo’n lieve warme vrouw, die ontzettend goed kon zingen. Ik sta nog te trillen op mijn benen. Het is zo onwezenlijk dat ze er niet meer is.”

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Sonja De Schuyter voor haar huis, dat nu ook het 'Nicole & Hugo'-museum is. © VDS

“Ik heb het recent nog tegen iemand gezegd, want ik ben niet zo lang geleden zelf nog gevallen met een verbrijzeld bot tot gevolg. ‘Je kan van twintig trappen vallen en er niks aan over houden, of je kan van één trapje vallen, verkeerd terechtkomen en het is gedaan. Ik ben er echt kapot van. Ik ben in shock.”

Nicole & Hugo-museum

Zo’n drie jaar lang werkte Sonja aan haar Nicole & Hugo-museum. Dankzij corona vond ze de tijd om alle spullen, na al die jaren, eindelijk uit te stallen. Ze verzamelde in totaal al 400 boodschappen van collega-artiesten en BV’s, om op te hangen op grote platen. “Ik heb hier zelfs nog een nieuwe plaat liggen om op te hangen met twintig nieuwe berichten. Gisteren zag ik nog Rob Vanoudenhoven en Alain Grootaers die beide ook nog iets hebben neergepend.” Ze overhandigt de booschappen steeds in mappen aan Nicole en Hugo. Kopietjes van de berichten hangt ze in kaders op in het museum. “Mijn nieuwe map is toevallig sinds gisterenvaond klaar. Klaar om af te geven...”

“Aanstaande donderdag, op 10 november, is het Hugo zijn verjaardag. Hij had nog in de boekjes verteld ‘we gaan het vieren met veel champagne’... Ik kan dit niet geloven.”

