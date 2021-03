SUNBITS. Julie Vermeire heeft genoten van golden hour en Wendy Van Wanten haalt haar badpak uit de kast

TV Innige band met ‘Big Bro­ther’-deelnemer Michel bezorgt Julie relatiepro­ble­men: “Maar ik doe echt niets verkeerd”

30 maart Het venijn zit in de staart. Na wekenlange speculaties van kijkers over de exacte band tussen Julie (34) en Michel (36), is de bom vlak voor het einde van ‘Big Brother’ finaal gebarsten. Na een gesprek met het thuisfront blijkt immers dat ook Julies vriend not amused is met de beelden die hij te zien krijgt van z’n vriendin.