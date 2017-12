Suikerzoete rol voor Keira Knightley TC

Nadat ze mama werd, zette de Britse actrice Keira Knightley haar acteercarrière een hele tijd 'on hold'. Maar in 2018 zal ze opnieuw in enkele films te zien zijn. Meest opvallende daarbij is wellicht 'The Nutcracker and the Four Realms'. Het klassieke sprookje van de Duitse schrijver E.T.A. Hoffmann dat wereldberoemd werd nadat Tchaikovsky het omvormde tot één van de populairste balletvoorstellingen aller tijden. Nu plant Hollywood dus een filmversie van 'De Notenkraker' en Keira zal daarin de rol van Suikerboonfee spelen.

Topcast

Keira is overigens niet de enige topactrice in die film. Ook Helen Mirren, Mackenzie Foy, Morgan Freeman en de Britse komieken Miranda Hart, Omid Djalili en Jack Whitehall spelen belangrijke rollen. Er zit ook een belangrijke balletscène in de film die verwijst naar het werk van Tchaikovsky. Daarin zal Misty Copeland, de eerste zwarte prima ballerina uit de geschiedenis van het American Ballet Theatre in New York, de hoofdrol dansen.