Suikerspin wordt ontmaskerd in ‘The Masked Singer’: “Alles deed pijn, maar het is me toch gelukt”

TV Duiveltje Andy Peelman valt als vierde af in ‘The Masked Singer’: “Zo zenuwach­tig dat ik me nooit geamuseerd heb”

10 oktober Het liedje van Duiveltje is na vier weken uitgezongen in ‘The Masked Singer’: eindelijk kwamen we te weten wie er achter het rode blubberbuikje verscholen zat. “Omdat ik zo zenuwachtig was, heb ik me nooit echt geamuseerd.”