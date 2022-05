Stuntman Olivier Bisback uit ‘Personal Trainers’: “Ik hield Jean-Claude Van Damme op het rechte pad”

Olivier Bisback (48) draait al bijna dertig jaar mee in de filmwereld, maar op zijn enthousiasme zit geen houdbaarheidsdatum. “Op mijn twaalfde droomde ik er al van om acteur en stuntman te worden”, steekt hij begeesterd van wal. “Ik was geobsedeerd door kerels zoals Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris en Sylvester Stallone. Zij combineerden bikkelharde actie met acteerwerk, en dat wilde ik ook. Waarop ik als een gek hun films begon te bestuderen. ‘The Way of the Dragon’ van Bruce Lee, ken je die prent? Daar is het voor mij mee begonnen. Ik heb die film zo vaak gezien dat ik de dialogen uit m’n hoofd kende. Ik wilde ook al die bewegingen kunnen. Eerst oefende ik in de tuin, met een notitieboekje naast me. Uiteindelijk ging ik taekwondo volgen, en daar was ik best goed in (Bisback werd drie keer Belgisch kampioen, red.).”