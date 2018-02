Stuntcoördinator over crash Uma Thurman in 'Kill Bill': "Ik wist van niets" EDA

10 februari 2018

12u34 0 Showbizz "Op geen enkel moment werd ik op de hoogte gebracht of werd mijn advies gevraagd omtrent de scène waarbij Ms. Thurman in die 'doodskist' zou rijden." Stuntcoördinator Keith Adams bevestigt dat Quentin Tarantino ongeoorloofd voor God speelde op de set van Kill Bill.

Eerder deze week lekte Uma Thurman een video waarin te zien is dat ze achter het stuur zit van een cabrio en aan een hoge snelheid tegen een boom knalt en het bewustzijn verliest. De beelden komen naar buiten nadat de actrice 15 jaar geprobeerd heeft deze aan het licht te brengen.

Tarantino slaagde er uiteindelijk in de beelden te bemachtigen en gaf Thurman groen licht om ze te delen. Voor de regisseur, die veel spijt heeft van het voorval, was dit vooral een manier om Thurman te steunen in haar zaak tegen producent Harvey Weinstein.

Nu brengt 'The Hollywood Reporter' echter een exclusief verhaal naar buiten die de betrokkenheid van Tarantino en diens nalatigheid inzake de veiligheid van zijn filmster, extra in de verf zet.

Volgens stuntcoördinator Keith Adams werden hij en zijn hele departement die dag van de set gehouden toen Thurman door regisseur Tarantino verplicht werd om met een krakkemikkige cabrio door een Mexicaanse zandweg te vlammen.

"Geen enkele stunts van die orde stonden gepland die dag van het ongeval", zegt Adams aan The Hollywood Reporter. "Alle stunts waren opgeschort en niemand van het stuntdepartement werd die dag naar de set geroepen. Op geen enkel moment werd ik op de hoogte gebracht of geraadpleegd over de auto-scène van Ms. Thurman."

"Was ik erbij geweest", gaat Adams verder, "ik zou niet alleen geijverd hebben om een professioneel piloot in te schakelen, maar er ook voor gezorgd hebben dat de auto rijklaar en veilig was."

Een doodskist

Begin februari vertelde Thurman aan New York Times dat de 1973 Karmann Ghia een 'doodskist' was en dat de bestuurderszetel niet goed vastgeschroefd zat.

"De omstandigheden waren nalatig tot op het criminele af", schreef Thurman nadien bij een video van de crash die ze deelde op Instagram. De actrice gaat er niet van uit dat er slechte bedoelingen mee gepaard gingen, maar haalt wel sterk uit naar de drie executive producers -waaronder Weinstein- die het ongeval achteraf in de doofpot wilden stoppen. Het was uiteindelijk Tarantino die de beelden loskreeg en op risico van eigen reputatie zijn goedkeuring gaf om deze wereldkundig te maken. Iets waar Thurman achteraf zeer dankbaar voor was gezien het haar extra munitie geeft in haar zaak tegen Weinstein.

De stuntcoördinator spreekt zich niet uit of er kwaad spel mee gemoeid was. "Of ik die dag bewust van de set werd gehouden, weet ik niet. Ik weet niet wie de call sheet had opgesteld. Volgens Tarantino was het geen stunt maar gewoon een 'rij-scène."

Thurman hield verwondingen over aan de crash waaraan ze tot op vandaag nog steeds aan wordt herinnerd, maar volgens de stuntcoördinator had het veel erger kunnen aflopen.

"Er waren geen bars geïnstalleerd op het dak. Veiligheidsgordel en hoofdbescherming was er evenmin." In de video is te zien hoe Thurman's hoofd achteruit wipt en hoe ze vervolgens bewusteloos over de zetel hangt.

"Ze had onthoofd kunnen worden", klinkt het nog. "De auto had overkop kunnen gaan en de camera had naar voor kunnen vliegen. Het was onverantwoordelijk op een gigantische schaal."