‘Stukken van mensen’ krijgt ‘mystery-dealer’ in nieuw seizoen, twee dealers vertrekken

“We hebben voor het eerst een geheime koper om de spanning op te drijven, want op den duur weten de ‘originele dealers’ wie interesse heeft in welke voorwerpen”, vertelt presentatrice Evy Gruyaert die er in het negende seizoen opnieuw bij is. “Nu is er dus iemand extra in het spel die ze niet kennen en dus ook moeilijk kunnen inschatten. Krijgen we de kans om het spel te spelen of niet? Dat zorgde voor extra adrenaline. En ook voor de verkoper van het voorwerp betekent dat extra keuzestress. Hij kan één van de ‘originele dealers’, waarvan hij merkt dat die minder interesse heeft in het object, inruilen voor de geheime koper die er sowieso voeling mee heeft. En dat is toch heel verleidelijk, maar zonder dat je garantie hebt op een deal.”