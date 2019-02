Studio Brussel wordt opnieuw de tweede grootste radiozender van Vlaanderen DBJ

08 februari 2019

Het Centrum voor informatie over de media (CIM) heeft vandaag de luistercijfers voor het najaar van 2018 bekend gemaakt. Radio 2 heerst nog steeds op eenzame hoogte, maar Studio Brussel wipt over Qmusic en wordt opnieuw de tweede grootste radiozender.

Studio Brussel is opnieuw de op een na grootste radiozender van het land, dat blijkt uit cijfers die het CIM vrijdag heeft bekendgemaakt. Met een marktaandeel van 11,84% blijven ze nipt Qmusic voor, dat 11,36% marktaandeel haalt. De alternatieve jongerenzender van VRT kende in de periode september tot december 2018 een groei 1,64%, de luistercijfers van Qmusic daalde in dezelfde periode met 1,3%.

Radio 2 blijft naar goede gewoonte uitzenden vanop eenzame hoogte. De grootste familie van Vlaanderen haalt een marktaandeel van 30,2%, dat is wel een procent lager dan bij de vorige meting. MNM blijft de vierde zender in het Vlaamse landschap met 9,58%, ook Joe blijft stabiel als vijfde zender met een aandeel van 8,2%. Radio 1 (7,64%), Nostalgie (5,95%) en Klara (2,79%) vervolledigen het rijtje van de grootste radiozenders. Ze blijven alledrie min of meer stabiel.

Opvallend: de groots aangekondigde hitzender van SBS, Radio NRJ, haalt een bedroevende score van 0,02%. De zender vertoeft daarmee in het gezelschap van zenders als Radio Roxx (0,02%) en VBRO Evergreen (0,03%).