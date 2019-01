Studio Brussel stelt nieuw logo voor DBJ

Op 4 februari ondergaat jongerenzender Studio Brussel een totale transformatie. Een nieuw programmaschema, verschuiving van de presentatoren en ook een nieuw logo. Het vorige werd ondertussen al vijftien jaar geleden ingevoerd.

Het rode, ovale logo van Studio Brussel werd vijftien jaar geleden ingevoerd, maar nu is het tijd voor iets nieuws. “Het oude logo was te gedateerd geworden. Te steriel, te beperkend”, zegt Nethoofd Jan Van Biesen aan het Nieuwsblad. “Het was gewoon een stempel die overal op werd gezet. Het nieuwe logo komt in een ongelimiteerd aantal kleuren en heeft enkel het dynamische lettertype als rode draad. Het moet meer prikkelen en inspireren en het benadrukt ook dat we méér zijn dan een radiozender.”

Op het logo zijn letters met een onderbreking te zien en ook daarover is nagedacht. “We vinden die zogenaamde glitch heel muzikaal, en heel verrassend”, aldus Van Biesen. “Belangrijk, want vorm en inhoud zijn voor ons met elkaar verbonden. We zijn een zender van nú en moeten er ook zo uitzien. We willen nóg muzikaler worden, nóg meer ­attitude uitstralen, en maatschappelijk belangrijke thema’s blijven aanpakken.”

Serieuze klap

Uit luistercijfers die vorige zomer bekend werden gemaakt, bleek dat Studio Brussel een flinke klap had gekregen. Het marktaandeel van de zender zakte van van 11,2% naar 10,3%. Daardoor moest het voor het eerst Q-music boven zich dulden als tweede grootste radiozender van Vlaanderen, na Radio 2.