Studio Brussel blijft muziek Boef draaien: "We gaan wel omzichtiger omgaan met zijn muziek"

16u07 0 Goedefroit Music Boef Showbizz Het bleef opvallend stil bij Studio Brussel in de zaak Boef. Terwijl bij MNM enkele dj's snel beslisten de Nederlandse rapper niet meer te draaien, hielden ze bij Stubru de lippen stijf op elkaar. Tot nu. " Het staat de radiodj’s vrij om standpunt in te nemen over de uitspraken van rapper Boef. VRT heeft daar begrip voor, maar de radiozenders gaan geen algemene boycot organiseren ", klinkt het.

Het duurde lang voor Studio Brussel zich uitsprak in de Boef-discussie. Terwijl MNM-dj Karolien Debecker gisteren de eerste was die reageerde op de vrouwonvriendelijke uitspraken van de Nederlandse rapper Boef, nam geen enkele dj van Stubru een positie in. Daar kwam verandering in met Gunther D. Hij plaatste een spelletje op Facebook, waarin je kon reageren met het woordje 'Habiba' en je in de plaats een belediging van Boef naar je hoofd krijgt geslingerd.

Nu komt er vanuit de VRT ook een officiële reactie. "Studio Brussel veroordeelt de vrouwonvriendelijke uitspraken van Boef sterk, en zal hierdoor omzichtiger omspringen met de programmering van de nummers." VRT-woordvoerder Hans Van Goethem: "Het staat de radiodj’s vrij om standpunt in te nemen over de uitspraken van rapper Boef. VRT heeft daar begrip voor, maar de radiozenders gaan geen algemene boycot organiseren. Wel zullen de zenders omzichtiger omspringen met de programmatie van de muziek en het debat aangaan met de luisteraar.”