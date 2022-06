Studio Brussel krijgt klappen van de luisteraar

Het laagste bereik in jaren. Met amper 6,76% marktaandeel is Studio Brussel dit voorjaar de grote geslagene in het rapport van de luistercijfers. Radio 2 blijft afgetekend de grootste, JOE is de grote winnaar.

Studio Brussel zakte dit voorjaar van het derde grootste radiostation van het land, naar het zesde. Dit voorjaar was de jongerenzender volgens het centrum voor Informatie over de Media (CIM) goed voor 6,76% marktaandeel, terwijl ze 9,82% komen. Die laatste meting dateert van de eindejaarsperiode waarin de zender dankzij ‘De warmste week’ traditioneel veel luisteraars lokt, maar toch. De laatste vier jaar dook het marktaandeel nooit onder de zeven procent, in de winter van 2018 was Stubru met 11,84% nog de op een na grootste zender van het land.

Die zender was toen, net als nu, Radio 2. Met een marktaandeel van 28,32 procent zaktde familiezender weliswaar een klein procentpuntje, ze blijft nog steeds afgetekend de grootste radiozender van Vlaanderen. Qmusic blijft met 12,75% nagenoeg status quo (12,85%) sinds de vorige meting, maar krijgt in de top 3 nadrukkelijk het gezelschap van Joe. De zender met onder meer dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck, stijgt in een half jaar tijd van 8,66% naar 11,07% marktaandeel. Op plaats vier en vijf blijven Radio 1 en MNM ter plaatse, de top tien wordt vervolledigd door Nostalgie (6,3%), Klara (2,37%), Joe 60's en 70's (1,1%) en Willy (0,94%).

Eeuwige discussie

Dat Studio Brussel in een neerwaartse beweging zit is niet nieuw. In de doelgroep 18-44 jaar, voor adverteerders nog steeds de interessantste, zakte het aandeel van Studio Brussel tussen 2016 en 2019 van 25,8% naar 20,4%. In de eerste twee maanden van 2020 kon de zender nog slechts 18,4% van die luisteraars bekoren. “Je hebt sterke en minder sterke generaties bij radio-dj’s”, zegt Mark Coenen, tussen 2002 en 2005 nethoofd was van StuBru. “Bij Studio Brussel waren we met namen als Jan Hautekiet ontzettend straf geopend, daarna was het wat minder. Nadien kwamen dan weer Peter Van De Veire, Wim Oosterlinck en Tomas De Soete op de proppen. Aan die golfbeweging kan je niet veel verhelpen. Het DNA van StuBru is volgens mij niet in gevaar en ook extreme maatregelen zoals een naamsverandering zijn niet aan de orde.”

Boven de zender cirkelt ook steeds die eeuwige discussie. Moet de zender toegeven aan de commercie? “Het is een amusementszender geworden”, zegt Jan Schoukens, die de zender in 1983 oprichtte. “Het hardleerse en tegendraadse imago is er niet meer en de muziek is eenheidsworst geworden. Dat vind ik jammer. Door ‘De Warmste Week’ stijgen de cijfers, maar dat kan je niet volhouden. De verwachtingen liggen daarom nu veel hoger. Ik maakte mij destijds zorgen als we met de luistercijfers boven de 10% gingen.”