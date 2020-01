Studio Brussel komt met tweede seizoen ‘Flowjob’ TDS

06 januari 2020

17u21

Bron: Studio Brussel 0 Showbizz Goed nieuws voor de kijkers van ‘Flowjob’: v anaf woensdag 19 februari komt Studio Brussel met een nieuw seizoen. De nieuwe reeks is een vervolg op de eerste vijf afleveringen die in het najaar van 2019 op het YouTube-kanaal van de radiozender verschenen.

In ‘Flowjob’ neemt Instagram-fenomeen Flo Windey (24) geen blad voor de mond en praat met bekende en onbekende gesprekspartners vrijuit over hun seksleven. In het eerste seizoen kwamen onder meer Julie Van den Steen, Jitske Van de Veire en Bockie De Repper bij Flo over hun ervaringen praten.

Voor de nieuwe reeks heeft Flo de mening nodig van jongeren. Met een anonieme vragenlijst van 20 vragen - opgesteld in samenwerking met WAT WAT en Sensoa - peilt ze naar de ervaringen van de Flowjob-kijker. De vragenlijst invullen kan op stubru.be.