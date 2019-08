Studio Brussel komt met eigen YouTube-reeks over seks TDS

29 augustus 2019

10u23

Bron: Studio Brussel 0 Radio Studio Brussel pakt vanaf 4 september uit met ‘Flowjob’, een vijfdelige videoreeks over seks. Daarin gaat Instagram-fenomeen Flo Windey (24) met bekende en onbekende gesprekspartners praten over hun seksleven. Met verhalen die uit het leven gegrepen zijn.

Afgelopen zomer vroeg Flo aan haar volgers op Instagram welke vragen zij hebben over seks. Haar inbox werd overspoeld. In deze nieuwe Youtube-reeks gaat ze daarom samen met haar gasten,op zoek naar antwoorden. Studio Brussel wil op die manier ook bijdragen aan het open debat over op het eerste zicht moeilijke thema’s.

Studio Brussel gaat daarnaast ook op zijn andere kanalen aandacht besteden aan de onderwerpen uit ‘Flowjob’. Er is wekelijkse zendtijd op de radio, maar er komt ook een online artikelenreeks die de besproken onderwerpen diepgravender toelicht. Studio Brussel werkt hiervoor samen met WAT WAT, een organisatie die jongeren van 11 tot 24 jaar in hun identiteitsontwikkeling ondersteunt.

De centrale gast in de eerste aflevering van ‘Flowjob’ is voormalige MNM-stem Julie Van den Steen. De reeks is vanaf woensdag 4 september te bekijken via het YouTube-kanaal van Studio Brussel.