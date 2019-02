Studio Brussel gooit het roer om: frisse stemmen achter de micro, grote namen smijten zich op video TK

01 februari 2019

10u00

Bron: VRT 0 Showbizz Vanaf maandag 4 februari klinkt en oogt Studio Brussel helemaal anders. De zender ondergaat een grote makeover, of zoals ze het zelf noemen: een ‘reboot’. Langs de ene kant krijgen een aantal relatief nieuwe, frisse stemmen een eigen programma, aan de andere kant gaan grote namen zoals Eva De Roo zich inzetten voor online reeksen.

“Studio Brussel blijft zichzelf tegen het licht houden en heruitvinden”, klinkt het in een persbericht. “Het doel blijft de agenda bepalen. Onder het gekende motto “Life is Music” staat muziek meer dan ooit centraal bij Studio Brussel. De schurende mix van de zender wil verrassen, met ruimte voor een verdiepend muziekaanbod en ontdekkingen in meerdere programma’s, concepten of events.” Verder gaat de zender ‘voluit multimediaal door in de verder versnipperende digitale wereld in te zetten op kwalitatieve online reeksen’.

In de praktijk betekent dat een hoop nieuwe programma’s, die gepresenteerd zullen worden door enkele relatief nieuwe stemmen. Zo verhuist de ochtend naar Michelle Cuvelier; Linde Merckpoel staat haar plek af en zal zich focussen op tweewekelijkse video’s op haar YouTube-kanaal.

Stijn Van de Voorde maakt de videoreeks ‘Rock ’N’ Roll Highschool’ over historische gebeurtenissen uit de rockgeschiedenis. En hij neemt Thibault Christiaensen van de band Equal Idiots mee. Te zien vanaf 5 april.

Eva De Roo ontmoet durvers en doeners in ‘Eva Ontmoet’. Mensen met een mening, een inzicht of een gigantische motivatie. Met een uniek, persoonlijk en inspirerend verhaal. Of een mix van dat alles. Vanaf vrijdag 18 februari op Facebook.

Studio Brussel en VRT NWS slaan de handen in elkaar. In ‘LABELS’ gaat VRT NWS-reporter Yassine Atari naar plekken waar de media weinig komen. Hij praat er met mensen die we te weinig horen. Op zoek naar de mensen achter de labels van vandaag. Omdat niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Vanaf maandag 25 februari.

Verder gaat Rik De Bruycker podcasts maken en maakt Florence Windey een online reeks over het seksleven van haar leeftijdsgenoten.

Nieuwe programma’s

Fien Germijns krijgt haar eigen programma, ‘Team Germijns’. Daarin houdt ze met een vast team bijzitters de wereld in de gaten en helpt de luisteraars. “We brengen je naar een concert en zorgen voor een babysit of komen die cursus elektromechanica uitleggen. Met onder andere Average Rob en Jens De Ruyte van SONS”, klinkt het. Ook Shania Gooris zit in het vaste panel. Het programma loopt van maandag tot en met donderdag om 18 uur.

Stijn Vlaeminck, voorheen vooral sportverslaggever bij de zender, nodigt in ‘Bij Vlaeminck’ wekelijks gasten uit om bij hem thuis aan de ontbijttafel stil te staan bij de waan van de dag en nieuwsgierig te kijken naar de toekomst. Elke zondag van 10 tot 12 uur live vanuit Gentbrugge.

Hij rockt. Hij is ros. En hij zal een uur lang de beste gitaarplaten op de radio knallen. Thibault Christiaensen van Equal Idiots, winnaars van De Nieuwe Lichting in 2016, kaapt Studio Brussel elke zondag vanaf 18 uur met ‘Rock & Ros’.

DJ Black Mamba trekt de zaterdagavond op gang met een mix van hiphop, afrobeat, r&b, tropical vibes en grime. Ze ontdekt de nieuwste, leukste en beste urban platen in ‘Black Mamba’, elke zaterdag tussen 20 en 22 uur.

Joris Brys, presentator bij ‘Sport Late Night’, heeft een zwak voor melancholische muziek. Breekbare nummers die je in gedachten doen verzinken. Elke zondagmiddag neemt hij je in ‘Vuurland’ om 12 uur één uur lang mee op de tonen van zijn meest geliefde platen. Van bekende wegdromers tot nieuwe openbaringen.

In ‘Boitlyfe’ draait het om drie dingen: lekkere schijfkes, goede zever en helemaal chaud worden voor zaterdagnacht. Klaar om te boitten met uw copains en copines? Omdat Het Kan Soundsystem en internetsensatie Average Rob alvast wel!