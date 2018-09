Studio Brussel geeft startschot van De Warmste Week TK

10 september 2018

10u37

Bron: VRT 0 Showbizz Op Studio Brussel werd vanochtend het startschot gegeven van De Warmste Week van Music For Life. Die wordt dit jaar opnieuw live uitgezonden vanuit Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke, van 18 tot en met 24 december.

De Warmste Week is intussen uitgegroeid tot de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen. Vorig jaar nog werden er 10.576 hartverwarmende acties voor 1.642 verschillende goede doelen georganiseerd. In totaal werd een opbrengst van maar liefst 10.846.566 euro verdeeld over alle goede doelen.

Dit jaar is er opnieuw keuze uit meer dan 1.000 goede doelen, en vanaf vandaag kan je je actie voor een van die doelen registreren via dewarmsteweek.be. Er wordt dit jaar ook opnieuw een Warmathon georganiseerd in Genk, Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Daar kan je lopen, joggen of stappen voor een goed doel naar keuze.

Vorig jaar waren Eva De Roo, Linde Merckpoel en Bram Willems presentatoren van dienst. Wie dit jaar alle acties en plaatjes aan elkaar zal praten, is nog niet bekend.