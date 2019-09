Studio Brussel DJ Black Mamba kampt met acute tinnitus: “Ik was helemaal in paniek” Redactie

26 september 2019

22u43 1

Studio Brussel DJ Noonah Eze, alias Black Mamba is getroffen door acute tinnitus of gehoorschade. Hierdoor annuleerde ze gisteren al haar optredens en radioshows van de komende maand. En ze is helaas niet alleen want tinnitus – een tuut of oorsuizingen - vormt een enorm probleem bij 70% van de Vlamingen tussen 18 en 35 jaar. Een waanzinnig hoog aantal. Danira praatte erover met Noonah Eze zelf. Noonah: “Ik draag altijd op maat gemaakte oordopjes onder mijn koptelefoon.”