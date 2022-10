Studio Brussel biedt excuses aan voor stunt rond ‘sterrenmeisje’ na kritiek van haarzelf: “Ze beseffen niet wat dit voor mij kapotmaakt”

ShowbizzStudio Brussel heeft excuses aangeboden voor een promostunt waarbij het sterrenmeisje Kimberley, die in 2009 beroemd werd vanwege haar opvallende gezichtstattoo (waarvan ze achteraf spijt had) centraal stond.

De zaak van Kimberly haalde alle headlines. Naar eigen zeggen vroeg ze tattoo-artiest Rouslan Toumaniantz om drie sterren op haar gezicht, maar ze viel in slaap tijdens het plaatsen. Toen ze wakker werd had ze geen drie, maar zesenvijftig sterren in haar gezicht. Wat volgde was een rechtszaak, en veel hoongelach online. De sterren van Kimberly zijn intussen weggelaserd, maar op Studio Brussel waren ze het vooral nog niet vergeten.

Daar lanceerden ze deze week een Instagram-filter waarop je jezelf kon omtoveren tot het ‘sterrenmeisje’. Enkele gezichten van de zender, waaronder Sam De Bruyn en Eva De Roo, demonstreerden het alvast.

Niet iedereen kom erom lachen. Op sociale media kwam er heel wat reactie. Velen vonden het ongepast om zulk ‘pestgedrag’ tegenover Kimberly te vertonen, maar tegelijk wel ‘De Warmste Week’ te organiseren en campagnes tegen pesten te houden.

Kimberly reageerde ook zélf op de ludieke actie. “Bij deze wil ik dat deze pesterijen stoppen”, klinkt het. “Dat het stopt met het kleineren van mijn persoonlijkheid, want het is inmiddels bijna 13 jaar geleden. Ik heb ondertussen ook een kindje en ik werk voltijds. Dus ik zou willen dat mensen stoppen met oude koeien uit de sloot te halen en stoppen met mijn leven te ruïneren, want ze beseffen niet wat dit allemaal voor mij kapotmaakt. Mijn werk, mijn privé, alles komt hierdoor in het gedrang.”

De zender bood vervolgens hun excuses aan: “Het is nooit onze bedoeling om mensen bewust te kwetsen of te beledigen. We beseffen dat dit gisteren met het gebruik van deze foto en filter wel degelijk gebeurd is. Het was fout en ongepast. Daarom hebben we de post en de filter opnieuw verwijderd. We bieden dan ook onze oprechte excuses aan.”

Volledig scherm Kimberly reageerde zelf op Studio Brussel. © Facebook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK

Herbekijk ook: Meisje (18) vraagt 3 tatoeagesterretjes op haar gelaat, maar krijgt er 56