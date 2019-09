Studio 100 zet z'n figuurtjes in om kinderen nieuwe thuis te bezorgen Lieve Van Bastelaere

05 september 2019

05u00 0 Showbizz Mega Mindy, Maya de Bij, meneer de burgemeester en andere Studio 100-figuren zijn op zoek naar pleegouders. Op dit moment staan meer dan 600 kinderen op de wachtlijst. Ook de meisjes van K3 doen hun duit in het zakje, en brengen in december een single uit over pleegzorg.

"We hebben onze pleegkinderen gevraagd ons te vertellen op wie hun pleegmama of -papa lijkt", zegt Jan Brocatus van Pleegzorg Vlaanderen, dat voor z'n nieuwste campagne samenwerkt met Studio 100. "Niet minder dan 750 kinderen hebben geantwoord, en dat leverde soms wel grappige quotes op: 'Mijn pleegpapa lijkt op Albertooo omdat hij ook graag taartjes eet', of 'Mijn pleegmama lijkt op Mega Mindy omdat ze alle problemen oplost.' Mega Mindy is trouwens zelf een pleegkind, want ze wordt opgevoed door oma en opa Fonkel. Eerstdaags krijgen alle pleegkinderen die geantwoord hebben, een poster in de bus met de Studio 100-figuur op wie hun pleegouder lijkt. Datzelfde beeldmateriaal gaan we gebruiken voor onze Facebook-campagne, met daarbij de vraag: 'Schuilt er ook een pleegouder in jou?'"

Bumba-knuffels

De bedoeling van de campagne - die 'Studio100steboven' werd gedoopt - is om pleegzorg beter bekend te maken. Nog te veel mensen denken dat het om een soort verzorging gaat, zoals mantelzorg. Daarnaast willen ze zoveel mogelijk pleegouders 'werven' én bestaande pleegouders een hart onder de riem steken. Naast de campagne op sociale media komt er in december een speciale single van K3 uit. In de clip zullen pleegkinderen meedoen mét hun biologische ouders en hun pleegouders. Op de tekst van het liedje is het wel nog even wachten. Daarnaast gaat Studio 100 de bezoekersruimtes van Pleegzorg Vlaanderen inrichten. Hoe? Dat moet nog praktisch uitgewerkt worden. "In elke provincie zullen we één bezoekersruimte aankleden in thema's van Studio 100", legt CEO Anja Van Mensel van het entertainmentbedrijf uit. "Het gaat om kamers waar pleegkinderen hun biologische ouders ontmoeten. Nu zijn die ruimtes niet altijd even blits, maar we geven Pleegzorg materiaal voor een inrichting op maat van kinderen. Denk aan Bumba-knuffels of stickers om de muren te versieren."

Ondersteboven

In de campagne 'Studio100steboven' is er ten slotte ook aandacht voor de pleegouders die er nu al zijn. Zo heeft het bedrijf zich geëngageerd om een aantal pleeggezinnen en hun kinderen uit te nodigen voor Studio 100-shows. Want hoe je het ook draait of keert, pleegouder zijn is niet evident - het haalt je leven ondersteboven. "Onze 7-jarige pleegzoon is een heel gewone jongen met een blonde kop", vertelt Jan Bernolet (39) uit Melle. Hij is pleegvader én medewerker van Studio 100. "Je krijgt er natuurlijk een familie bij - met wie we overigens heel goed samenwerken - maar die andere waarden en normen heeft en met wie je rekening moet houden. Onze zoon voelt aan als een eigen kind, maar dat is natuurlijk niet zo. Soms is dat moeilijk. Dat hij bij ons woont, kan elk moment stoppen. Die gedachte hebben we moeten loslaten, want anders is het niet te doen."