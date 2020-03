Studio 100 wil pop-uptheater in Puurs permanent maken BDB

31 maart 2020

Van de musicals '40 - 45' en 'Daens' tot de afscheidsshow van Samson & Gert: alle grote producties van Studio 100 vonden de voorbije jaren plaats in het pop-uptheater in Puurs. Het bedrijf wil nu graag dat het theater daar permanent kan blijven. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Op de agenda van de ­gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands werd maandagavond de aanzet gegeven tot het ruimtelijk uit­voeringsplan ‘Studio 100'. Dat heeft als doel dat het pop-uptheater er permanent kan blijven. ­“Studio 100 wil inderdaad het tijdelijke theater permanent maken. Daarom moet er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan komen”, zegt Koen Van den Heuvel (CD&V), burgemeester van Puurs, in Het Nieuwsblad. “Nu staat dat gebied ingekleurd als industriezone, maar dat moet dus veran­deren naar een gebied voor ­recreatie of gemeenschapsvoorzieningen.”

De ‘musical­arena’, die gebouwd werd begin 2018, is een aluminium constructie met een oppervlakte van 90 bij 75 meter en een hoogte van 17 meter, en is vooral bijzonder door de ­rijdende tribunes. Studio 100 kan met zijn ­tijdelijke vergunning nog tot eind 2023 voort. “Veel meer kunnen we er nog niet over kwijt”, zegt woordvoerder Jan Pieter Boodts.