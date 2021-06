Studio 100 waarschuwt voor valse advertenties rond Gert Verhulst: “Het is dweilen met de kraan open”

ShowbizzAl geruime tijd ontvangt Studio 100 vragen van bezorgde internetsurfers over berichten rond Gert Verhulst. Zo zou hij in nepadvertenties, die op Facebook en Google verschijnen, reclame maken voor beleggingen en bitcoins. Bij het doorklikken komt men op een website terecht om cryptomunten te kopen. “Trap hier alstublieft niet in”, waarschuwen ze bij Studio 100. “Gert heeft hier absoluut niets mee te maken.”

Al enkele jaren duiken er berichten op over BV’s die het slachtoffer worden van valse advertenties. Philippe Geubels, presentator Bart Schols en Marc Coucke kunnen er alvast van meespreken. Ook de valse advertenties met Gert Verhulst zijn al enkele jaren aan de gang. “Wij krijgen op regelmatige basis meldingen binnen van mensen die het niet vertrouwen”, vertelt Kevin De Mulder, hoofd van de digitale cel bij Studio 100.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm Screenshot fake advertentie © /

Volledig scherm Screenshot fake advertentie © /

Rapporteren

“Jammer genoeg zijn er ook mensen die de valse advertenties niet herkennen en doorklikken, of in het slechtste geval hun kredietkaartgegevens doorgeven. Wij kunnen alleen maar waarschuwen: Gert Verhulst heeft hier absoluut niets mee te maken. De advertenties verschijnen op Google en Facebook en zien er ook alsmaar geloofwaardiger uit. Ook het taalgebruik is in de loop van de jaren sterk verbeterd. Maar als je doorklikt en je ziet plots een heel vreemde URL, dan moet je beseffen dat het niet klopt. Mensen kunnen het ons blijven melden als ze iets verdachts zien, maar ze kunnen ook zelf steeds rapporteren.”

Volgens De Mulder valt er weinig te beginnen tegen die fake advertenties. “Voor scammers (oplichters, red.) is het heel eenvoudig om anoniem een vals profiel aan te maken op Facebook en Google om dan de fake advertenties te plaatsen. Wij hebben wel een contactpersoon bij Facebook en Google om zulke praktijken te melden, en zij verwijderen ook de valse berichtgevingen, maar niet veel later staan er nieuwe online. Het is echt dweilen met de kraan open. De advertenties worden door iemand ‘bekeken’ bij Facebook en Google, maar als dat een buitenlander is, zal hij de link van Gert en bitcoins gewoon oké vinden. We hopen dan ook dat het niet verder uitbreidt naar andere Studio 100-gezichten. We willen vooral dat dit stopt.”

Volledig scherm Fake News - Evi Hanssen © RV

Gratis schoonheidspakketten

Drie jaar geleden opende het Brusselse parket al een onderzoek naar fake news-berichten over BV’s als Evi Hanssen, Natalia en An Lemmens op Facebook. Met valse verhalen over hoe de bekende Vlamingen zogezegd snel rijk waren geworden, of gratis schoonheidspakketten aanboden, werden mensen ervan overtuigd hun contactgegevens door te spelen. Daarna werden ze gecontacteerd en overtuigd om honderden euro’s over te schrijven. In totaal liepen die bedragen op tot ruim 400.000 euro.

“Een minimum”, zei federaal parlementslid Leen Dierick toen. “Want niet iedereen die het aangeeft bij de Economische Inspectie vult volledige gegevens in of vermeldt de schade die ze hebben geleden.” Dierick roept nog steeds iedereen die ermee te maken krijgt op om een klacht in te dienen, ook als het maar om een klein bedrag gaat.

De imagoschade die de betrokken BV’s lijden, is niet zo simpel te herstellen. “Je mag dan nog honderd keer zeggen: ‘Googel even mijn naam in combinatie met die antirimpelcrème, en je merkt dadelijk dat het fake news is’”, zei Evi Hanssen toen. “Maar de meesten doen dat niet. Bovendien steken die advertenties steeds weer de kop op. Je geeft ze aan bij Facebook, ze verdwijnen, maar wat later duiken ze weer op.”

Lees ook