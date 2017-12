Studio 100 vindt nieuwe locatie voor spektakel-musical 40-45 in Puurs DBJ

06u00 0 Studio 100 Nieuwe site voor de musical 40-45 Showbizz De kogel is door de kerk: Studio 100 heeft een nieuwe locatie gevonden voor de megaproductie 40-45. Het gaat om een terrein vlak aan de kruising van de A12 en de N16 in Puurs. Tot in maart van dit jaar was het gebouw nog in gebruik als magazijn van een kledingketen. De volledige site beslaat in totaal meer dan 40.000 m2.

Studio 100 zal deze site de komende maanden volledig omtoveren tot een modern theater waar de bezoekers kunnen genieten van de voorstelling. Op het grasveld aan de gebouwen wordt een grote tijdelijke constructie neergepoot die op maat gemaakt wordt voor 40-45. Het artistieke concept, inclusief rijdende tribunes, blijft volledig behouden. Het magazijn van het gebouw zal gebruikt worden als foyer en ontvangstruimte. De kantoorzone zal worden ingericht als artistieke en productieruimte.

Noodgedwongen verhuis

In september kreeg Studio 100 te horen dat hun spectaculaire musical niet kon doorgaan in een grote loods van Fernand Huts in de haven van Antwerpen. Voor de loods van Katoen Natie kreeg de entertainmentgroep geen vergunning van de gemeente Beveren, omdat in de onmiddellijke omgeving 21 bedrijven liggen die met gevaarlijke chemische stoffen werken.

Enthousiasme

Studio 100 bazen Gert Verhulst en Hans Bourlon reageren erg enthousiast over de nieuwe locatie. “Met deze locatie in Puurs hebben we de perfecte site gevonden voor de spektakel-musical 40-45. Ik ben bijzonder blij dat reeds 40.000 mensen ons het vertrouwen hebben gegeven door al een kaartje te kopen. Nu bekend is dat we in Puurs kunnen spelen, kunnen we weer een versnelling hoger schakelen in het productieproces. Ik kijk enorm uit naar 7 oktober 2018", vertelt Gert. En ook Hans Bourlon ziet de voordelen: "Ik ben bijzonder opgetogen dat we er met Studio 100 in geslaagd zijn om een mooie én goed bereikbare locatie te vinden die vele troeven heeft. Als gedreven ondernemers proberen we elke tegenslag om te zetten in een nieuwe opportuniteit.”