Studio 100 stelt nieuwe versie van de iconische regenboog-outfit van K3 voor: “Deze keer ook voor jongens”

Met deze onthulling komen we opnieuw een stapje dichter in de zoektocht naar het nieuwe K3’tje. Maar pas wanneer het nieuwe K’tje gevonden is, zal de groep in zijn nieuwe samenstelling in deze outfit te zien zijn. Het is dus nog even wachten tot de grote finale van ‘K2 zoekt K3’ over enkele weken. Pas dan krijgen we K3 voor een eerste keer in deze outfit te zien.