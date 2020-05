Studio 100 prikt nieuwe data: Gertje neemt in december afscheid van Samson MVO

05 mei 2020

Het emotionele afscheid tussen Samson en Gert had eigenlijk al achter de rug moeten zijn, want de allerlaatste Samson-show was gepland op 19 april. Vanwege de coronacrisis zag Studio 100 zich echter genoodzaakt om tientallen shows uit te stellen. Vandaag krijgen we dan toch zich op een nieuwe planning: in december is het zover. Dan zal Gertje de fakkel definitief doorgeven aan zijn dochter, Marie.

Studio 100 maakte vandaag aan alle tickethouders bekend dat de Samson-shows van april worden opgeschoven naar eind dit jaar, in december. Er werden ook al concrete vervangdata voorzien voor elke show. Mensen die in het bezit zijn van een ticket behouden dezelfde plaatsen als voorheen. Nieuwe tickets bijboeken is echter niet meer mogelijk.

Fijn nieuws, want niet alleen voor Gert, die had uitgekeken naar ‘zijn pensioen’ en zich vandaag vooral focust op zijn talkshow ‘Gert Late Night’ was het uitstel een domper, maar ook voor zijn dochter was het spijtig. Zij zou normaal gezien nu al het officiële nieuwe baasje van Vlaanderen favoriete hond zijn. Kindervrienden ‘Samson & Marie’ moeten dus nog enkele maanden wachten voor ze hun fans weer kunnen terugzien.