Studio 100 neemt Baba Yega onder de vleugels TDS

27 november 2018

11u25 3 Showbizz Baba Yega heeft een nieuwe baas. De dansgroep die indruk maakte in ‘Belgium’s Got Talent 2016' werd binnengehaald door Studio 100.

Baba Yega gaat ook meteen aan de slag: binnenkort gaan ze programma’s en online formats maken voor het bedrijf van Gert Verhulst. Zaterdag maakt de gemaskerde dansformatie haar debuut in de Grote Sinterklaasshow.

Baba Yega is vooral bij jongeren erg populair. Na winst in België en de publieksprijs in Duitsland dook Baba Yega ook op in de Britse versie van ‘Got Talent’. De dansers overtuigden moeiteloos de jury - met vier keer een ‘yes’ - en maakten ook indruk op Simon Cowell. “Er hebben nog nooit aliens gewonnen, maar jullie zijn welkom”, zei hij toen.

Bekijk ook: