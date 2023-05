Studio 100-musical ‘Vergeet Barbara’ wint de Ultima Publieksprijs 2022

SHOWBIZZDinsdagavond werden in Tour en Taxis in Brussel de Ultimas uitgereikt, de cultuurprijzen vanuit de Vlaamse overheid. Eens de laureaten bekend zijn, kan iedereen in Vlaanderen een stem uitbrengen. In de categorie “Ultima Publieksprijs” werd de Studio 100-musical ‘Vergeet Barbara’ na twee stemrondes tot ultieme winnaar uitgeroepen.

Gert Verhulst, de bedenker en hoofdrolspeler van de musical, is helemaal in de wolken met de overwinning. “Het begon als een cadeau voor Will Tura en groeide uit tot een succesvolle musical die gekoesterd wordt door het grote publiek. Deze prijs is de kers op de taart”, klinkt het enthousiast. En ook regisseur Tijl Dauwe is zeer trots op de prestatie. “Will Tura heeft prachtige liedjes geschreven en ik denk dat daardoor de mensen de musical echt in hun hart gesloten hebben. Er is heel hard gewerkt, zowel voor als achter de schermen, dus het is een enorm fijne erkenning.”

‘Vegreet Barbara’ is een nostalgisch eerbetoon van Gert Verhulst aan zijn grote idool Will Tura. De musical gaat echter niet over het leven van Tura, maar vertelt een fictief liefdesverhaal in de jaren zeventig over Willy (Gert Verhulst), die café ‘De Sportvriend ‘uitbaat met zijn oudste zoon Achiel (James Cooke). Zijn tweede zoon Arthur (Jonas Van Geel) probeert door te breken als rocker, terwijl jongste zoon Albert (Jelle Cleymans) de kermiskoers kan winnen. Tot Barbara (Free Souffriau) in het dorp komt wonen. Het repertoire van Tura is dé soundtrack van het verhaal.

‘Vergeet Barbara is nog tot en met twee juli te zien in het Studio 100 pop-up Theater in Puurs. Meer info vind je hier.

