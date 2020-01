Studio 100 maakt musical met muziek van Will Tura LV

27 januari 2020

Groot nieuws uit Studio 100-hoek: maandagmiddag kondigde het bedrijf aan dat er een musical in de maak is met de muziek van Will Tura (79).

Gert Verhulst verzamelde maandag de pers om een grote aankondiging te doen: Studio 100 maakt een nieuwe musical, maar deze keer met een vrolijke noot. Daarvoor vond het bedrijf inspiratie in de hits van Will Tura. “Hij maakt deel uit van onze Vlaamse cultuur en collectief geheugen. Will heeft zo’n belangrijke rol gespeeld en het was meer dan tijd dat zijn repertoire geëerd zou worden”, zegt Gert op de persconferentie. Daarnaast blaast de zanger dit jaar in augustus ook 80 kaarsjes uit. Reden genoeg voor Studio 100 om hem te eren.

Vergeet Barbara

Zo werd ‘Vergeet Barbara’ geboren, een feelgood musical die met de hits van Will Tura zal worden opgevoerd in het Studio 100 Pop-Up Theater. “We keren terug naar 1976. Er is een sportcafé en dat wordt uitgebaat door Willy, waar op een gegeven moment Barbara binnenwandelt.” Er zijn ook nog drie zonen: Arthur, Achiel en Albert, allemaal namen van Will Tura zelf. Gert Verhulst zal zelf in de huid van cafébaas Willy kruipen. Jonas Van Geel, Jelle Cleymans en James Cooke nemen de rollen van de zonen op zich.

“De mensen moeten blij en opgewekt naar buiten gaan”, zegt Gert. In tegenstelling tot ‘40-45', zal het er iets anders aan toegaan met ‘Vergeet Barbara’. “De schermen gaan rijden, maar de tribunes laten we deze keer stil staan.”

De musical gaat op 29 november in première in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.