Studio 100 lijft Baba Yega in: "Hype voorbij? We blazen er wel nieuw leven in" Jan Ruysbergh

28 november 2018

00u00 0 Showbizz De Studio 100-familie breidt uit. K3, Plop, Samson en Bumba krijgen er met de buitenaardse wezens van Baba Yega enkele opmerkelijke collega's bij. "De hype al voorbij? Dan blazen wij die wel nieuw leven in", klinkt het zelfverzekerd bij Gert Verhulst.

Zelfs het personeel van Studio 100 wist niet welke aankondiging hun grote baas gisterochtend in petto had. "Neen, geen nieuwe Gert voor Samson", lachte Verhulst. "En er komt ook geen nieuw musicalproject of een beursgang van Studio 100. Maar we vonden het wel belangrijk nieuws: Baba Yega zit voortaan in onze stal." De geheimzinnige dansgroep uit Ieper - waarvan de leden steevast vermomd zijn als aliens - won in 2016 de finale van 'Belgium's Got Talent' en deed de voorbije jaren ook mee aan de Duitse en Britse versie van de talentenjacht. "Het gebeurt niet elke dag dat we figuren van buitenaf bij ons integreren, want dat is niet evident", vervolgde Gert Verhulst. "Maar we hebben het gedaan met K3 en Bumba, en dat zijn grote succesverhalen geworden. We hopen dus van Baba Yega hetzelfde. Eén voordeel: ze doen hun mond niet open, dus tegenspreken zullen ze nooit doen. (lacht)"

