Studio 100 kondigt nieuwe show van 'Nachtwacht' aan

17 juli 2020

08u08 1 Showbizz Gio Kemper, Louis Thyssen en Céline Verbeeck keren terug in een nieuwe show van het populaire Studio 100-programma ‘Nachtwacht’. Als respectievelijk Wilko de weerwolf, Vladimir de vampier en Keelin de elf trekken ze naar Antwerpen, De Panne en Hasselt.

De nieuwe show zal ‘Het Vampierenbal’ gaan heten. Speciaal daarvoor brengen ze ook een nieuw liedje uit: ‘Vampierenwals’. Het bal der vampieren gaat één keer per eeuw door, en het hoogtepunt van de avond is de vampierenwals. Ouders en kinderen die graag gaan meedansen, kunnen tickets winnen voor de voorstelling via studio100.com/vampierenwals. De eerste voorstellingen starten halverwege oktober dit jaar.